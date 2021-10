Elezioni Roma – Berdini (Roma ti Riguarda): “Pubblico è meglio!” [VIDEO]

Paolo Berdini, noto urbanista romano, già assessore della giunta Raggi per qualche mese, si è candidato sindaco con la lista civica “Roma ti Riguarda”.

“E’ una città sospesa, che non ha chiaro il dramma che stiamo vivendo: è fallito e arrivato al capolinea un modello di sviluppo di questa città basato su l’espansione e la privatizzazione. Per cambiare strada c’è bisogno di cultura e consapevolezza“: parole chiare e dirette, quelle che Paolo Berdini usa per descrivere la situazione di Roma dal suo punto di vista.

Per quanto riguarda i punti focali del programma, Berdini non ha dubbi: “Il problema più grande che c’è a Roma è la distanza tra il Centro e le periferie: al centro c’è una qualità straordinaria di servizi e di bellezza e nelle periferie c’è l’abbandono. Bisogna portare attenzione nelle periferie“. Viabilità tramite una rete efficiente di tram, più welfare e finanziamenti sistematici verso le opere e i beni pubblici, vero tesoro della Capitale: “Pubblico è meglio” – dichiara il Professore e il suo impegno come possibile sindaco sarà verso questa direzione. Nel video l’intervista completa.