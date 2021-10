Elezioni Roma – Paolo Comple (LEGA): “I Municipi al centro dell’azione politica” [VIDEO]

Paolo Comple è candidato al Municipio 14 di Roma, un territorio che per numero di abitanti vale una città italiana di media grandezza.

“Una soluzione? Più potere ai Municipi, enti di prossimità che hanno contezza dei problemi del territorio”. Candidato per la Lega come consigliere nel municipio 14 (nord ovest di Roma, oltre 150mila abitanti), Paolo Comple conosce bene strade e piazze dei quartieri in cui è nato e cresciuto. “Conosco luoghi e persone, e ritengo di essere in grado di dare una mano per migliorare la situazione”, afferma ai microfoni di Meteoweek. Ma l’approccio di base deve essere più delega ai Municipi: dal punto di vista economico ed operativo. Nel video l’intervista completa.