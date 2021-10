Caduti nella vasca del vino, 4 morti e un ferito gravissimo per esalazioni tossiche

Quattro le persone rimaste uccise dalle esalazioni tossiche provenienti dalla vasca del mosto d’uva. Le vittime sono componenti di due famiglie. In gravi condizioni una donna, trasportata d’urgenza in ospedale.

Grave incidente sul lavoro, quello avvenuto nella giornata di oggi a Paola, in Calabria. Secondo quanto si apprende dalle fonti locali, quattro persone sono morte a causa delle esalazioni emanate da una vasca contenente mosto d’uva. In gravi condizioni, invece, una quinta persona, che è stata trasferita urgentemente in ospedale. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono sopraggiunti gli uomini dei Vigili del fuoco, che assieme a una squadra Nbcr hanno effettuato tutti i rilevi del caso nel tentativo di capire il tipo di sostanze tossiche sprigionate dalla vasca.

Coinvolti due nuclei famigliari, letali le esalazioni tossiche

L’incidente si è verificato questa mattina nel comune di Paola (Cosenza) in contrada Carusi, nel quartiere di San Miceli. Secondo quanto emerge dalle prime indagini sul posto delle forze dell’ordine, le vittime fanno parte di due nuclei familiari – due fratelli e un padre con il figlio. Le vittime erano impegnate nelle operazioni relative alla fase di preparazione del vino, all’interno di un magazzino privato adibito a locale. Uno dei fratelli avrebbe avuto un malore per le esalazioni nella vasca, mentre gli altri tre avrebbero cercato inutilmente di soccorrerlo, rimanendo tuttavia storditi a loro volta dalle stesse esalazioni.

A rimanere coinvolta è stata anche una quinta persona, una donna. Quest’ultima, dopo aver perso i sensi a causa delle sostanze inalate, è inizialmente finita in gravi condizioni in ospedale. Affidata al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso, e trasportata d’urgenza nella struttura ospedaliera più vicina, qualche ora dopo la donna è stata fortunatamente dichiarata fuori pericolo. I soccorritori, intervenuti celermente sul posto con elisoccorso al seguito, non sono riusciti tuttavia a salvare la vita agli altri quattro coinvolti. Le vittime sono Le vittime sono Valerio e Giacomo Scofano, rispettivamente di 50 e 70 anni, Massimo Carnevale, 40 anni, e suo padre Santino, di 70 anni.

I soccorritori avrebbero ritrovato tre di loro all’interno della vasca di fermentazione dell’uva macinata, ormai privi di vita. La quarta vittima, invece, è stata ritrovata in prossimità della vasca di raccolta del mosto. Sul luogo della tragedia si è recato anche il sostituto procuratore di Paola Antonio Lepre, assieme al sindaco di Paola, Roberto Perrotta – precipitatosi per sincerarsi di quanto accaduto.