Anziana uccisa ad Ardea, il figlio indagato per omicidio: “Non sono stato io”

Anziana uccisa ad Ardea lo scorso 28 settembre, il figlio indagato per omicidio: "Non sono stato io, sono corso a soccorrerla".

A “Quarto Grado” parla Fabrizio Rocchi: “Può essere successo di tutto, non posso escludere nulla”. “Ho preso la mia bustina, sono andato su da mamma, ci siamo fumati una sigaretta. Io le ho rubato un goccio di caffè e m’ha pure strillato, l’ho salutata e sono uscito. Sono andato dal tabaccaio, ho comprato un gratta e vinci, ho pure vinto. Mi sono ricordato che avevo dimenticato il planning del lavoro, quindi sono tornato a prenderlo”.

A “Quarto Grado” Fabrizio Rocchi rivive ogni movimento della tragica mattina in cui è morta la madre, Graziella Bartolotta, donna disabile di 68 anni. Trovano la donna senza vita in una pozza di sangue lo scorso martedì 28 settembre a Tor San Lorenzo (Ardea). Lo stesso Fabrizio è al momento indagato per omicidio.

“Quando mi hanno chiamato sono corso subito via, ho caricato il furgone e nel frattempo il vicino ha avvertito tutti quanti”, continua Rocchi. “Secondo me si era messa in testa di farsi una bella lavata. Si è alzata, ha tentato di fare la doccia ed è caduta”. A domanda diretta, l’uomo dice che potrebbe anche essersi trattato di una rapina finita male. “Potrebbe essere tutto, non posso escludere nulla purtroppo”, conclude.

La tragedia dell’anziana uccisa ad Ardea a Quarto Grado

A Quarto Grado, inoltre, ha fatto rumore la telefonata, in diretta, del fratello dell’indagato, Roberto. Che si è scagliato contro l’opinionista Carmelo Abbate reo – secondo Roberto Rocchi – di parlare “di cose che non sa”. L’accusa è quella di dire “inesattezze dando per certo che mio fratello è colpevole”. Poi ha approfondito alcuni degli aspetti maggiormente messi in risalto nel caso, come alcuni graffi nel corpo del fratello.

Roberto, durante la trasmissione Quarto Grado, ha svelato Fabrizio si è causato quelle ferite al lavoro – è giardiniere – mentre tagliava di alcune rose. Poi ha spiegato l’ipotesi di un furto andato male considerando che c’è una zona della casa, facilmente accessibile.