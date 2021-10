Bimbo di 3 anni cade dal balcone, è grave: voleva raggiungere il papà in cortile

Un bambino di 3 anni è caduto da un balcone, a tre metri di altezza, a Cavaglià, in provincia di Biella. Il bimbo è stato soccorso e trasferito in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Regina Margherita di Torino.

La tragedia è accaduta a Cavaglià, nel Biellese, in via Macallè. Le condizioni del piccolo sono molto gravi, ha un trauma cranico ed è intubato e ricoverato nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata.

Dalle prime ricostruzioni, il bimbo pare stesse giocando sul balcone quando si è accorto del padre in cortile a lavorare e ha voluto scavalcare la ringhiera per raggiungerlo.