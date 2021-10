Bambino di 11 anni investito e ucciso da un camion cisterna mentre era in bici con il fratello. I due si stavano dirigendo verso il palazzetto dello sport. Dichiarato lutto nazionale.

Grave incidente, quello avvenuto nella mattinata di oggi, 2 ottobre. Come viene riportato dalle fonti, un bambino di appena undici anni è stato travolto da un mezzo pesante, in quel di Voghera (Pavia). Il piccolo è morto poco dopo l’impatto. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti tempestivamente i soccorso, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le dinamiche dell’accaduto, tuttavia, sono ancora da accertare.

Agganciato da un camion cisterna mentre era in bicicletta

Secondo quanto viene riportato dai media locali, il bimbo di 11 anni, italiano e residente in città, sarebbe morto dopo essere stato investito da un camion cisterna che sopraggiungeva lungo via Papa Giovanni XXIII, a Voghera (Pavia). Il bambino si stava muovendo in bici insieme a suo fratello, un ragazzino di 13 anni. Nei pressi dell’incrocio, il camion avrebbe colpito la bici del bambino mentre svoltava verso corso Rosselli.

L’incidente è avvenuto verso le ore 9:45 di questa mattina, quando i due fratellini si stavano dirigendo verso il PalaOltrepo, il palazzetto dello sport cittadino. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo una prima ricostruzione il bambino stava pedalando insieme a suo fratello, in fila uno dietro all’altro. Il più grande era davanti, mentre l’undicenne era dietro, tutti e due intenti a percorrere via Papa Giovanni XXIII per dirigersi verso il palazzetto.

Dietro di loro, però, il camion cisterna: lo stesso che, una volta arrivati all’incrocio con via Carlo Nello Rosselli, al verde del semaforo avrebbe accidentalmente agganciato il bambino. Il 13enne sarebbe quindi riuscito a passare, per andare dritto verso via Fratelli Kennedy, mentre il fratellino è rimasto travolto dal mezzo pesante, finito probabilmente in un punto cieco per il conducente.

La polizia locale è intervenuta immediatamente sul posto a seguito della segnalazione lanciata dai passanti, che hanno assistito al sinistro. Impegnate ad effettuare tutti i rilievi di rito, oltre alle forze dell’ordine sono giunti anche un’auto medica, un’ambulanza e gli uomini dei vigili del fuoco. I soccorritori, tuttavia, non sono riusciti a salvare la vita del piccolo. Troppo gravi le sue condizioni, ed è stato dichiarato morto poco dopo l’intervento di soccorso. Dall’amministrazione comunale è stato reso noto attraverso una comunicazione ufficiale che nello stesso giorno dei funerali, ancora da fissare, verrà proclamato il lutto cittadino.