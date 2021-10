Bollettino coronavirus 4 ottobre: 1.612 contagi, 37 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 4 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 1.612 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.968. Sono invece 37 le vittime in un giorno, ieri erano state 33. Sono 122.214 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 285.960. Il tasso di positività è all’1,3%%, in lieve aumento rispetto all’1% di ieri.

Sono 437 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di sei unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, , sono 22 (ieri erano 21). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.032 (2.991), 41 più di ieri.

Le Regioni

Emilia-Romagna, 244 contagi e lieve aumento dei ricoveri

Lieve aumento dei ricoveri, due nuovi decessi e 244 contagi di coronavirus. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Emilia-Romagna su Covid-19. I nuovi casi sono rilevati su quasi 11.800 tamponi delle ultime 24 ore. Età media 37 anni. Bologna con 72 contagi (più 5 del circondario imolese) è la provincia col maggior numero di infezioni giornaliere, poi Modena (51). I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 14.581 (+137). Di questi, le persone in isolamento a casa, perché non hanno bisogno di cure ospedaliere, sono il 97%. Purtroppo si registrano in regione due decessi: un uomo di 89 anni in provincia di Parma e una donna di 81 anni a Ravenna. In totale, dall’inizio dell’epidemia, le vittime in regione sono state 13.485. Negli ospedali: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 50 (+3 rispetto a ieri), 377 quelli negli altri reparti Covid (+7).

Lazio 240 nuovi casi e tre decessi

“Oggi nel Lazio su 8.825 tamponi molecolari e 4.528 tamponi antigenici per un totale di 13.353 tamponi, si registrano 240 nuovi casi positivi (-38), 3 i decessi ( = ), 365 i ricoverati (+11), 57 le terapie intensive (+1) e 364 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,7%. I casi a Roma città sono a quota 132″. Lo ha reso noto l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato.

In Toscana altri 4 morti in un giorno

Quattro decessi per Covid in Toscana e altri 131 nuovi casi (età media di 42 anni) nelle 24 ore secondo il report aggiornato della Regione. Le nuove vittime hanno un’età media di 80 anni. Il totale dei deceduti sale a 7.184 dall’inizio della pandemia. In Toscana coi nuovi casi delle 24 ore salgono a 283.135 i casi totali di positività (+0,05% sul totale del giorno precedente). I guariti sono stati 256 in un giorno e raggiungono quota totale 269.483 (+0,1% su ieri). Gli attualmente positivi sono 6.468 (-2% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 269 (+5 unità su ieri pari al +1,9%) di cui 34 in terapia intensiva (-1 persona pari al -2,9%). Complessivamente 6.199 persone sono in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-134 su ieri, -2,1%). Ci sono poi 14.814 persone (-200 su ieri, -1,3%) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

In aggiornamento