Durante la pandemia sanificavano gli ospedali con l’acqua

Una ditta aveva vinto l’appalto per effettuare la sanificazione dell’ospedale, e della guardia medica durante la pandemia, a Lanusi. Invece di utilizzare gli appositi detergenti e sanificatori, utilizzavano della semplice acqua.

Solo in rari casi, la ditta utilizzava piccole quantità di disinfettante. Sono sette le persone sotto inchiesta in procura a Lanusi, nella Sardegna centro orientale, per il reato di inadempimento in pubbliche forniture.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante la pandemia, sarebbe stata utilizzata solo l’acqua oppure una percentuale di prodotti igienizzanti di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista.

Nel registro degli indagati, al termine delle indagini preliminari, risultano iscritti: Salvatore Polizzi (37 anni), Sauro Piroddi 44 anni, Marcello Orrù di 36 anni, Massimiliano Stocchino 41 anni, Antonello Loi 28 anni, Rossano Stocchino 47 anni, e Mattia Farci 37 anni.