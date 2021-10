Elezioni comunali, affluenza al 42% al termine della prima giornata: i dati

La prima giornata delle Elezioni comunali 2021 si è conclusa ieri alle 23.00. Quest’oggi, invece, i seggi sono stati aperti alle 7.00 e lo resteranno fino alle 15.00. Dopo di ciò si andrà avanti con lo spoglio. Gli ultimi dati sull’affluenza rivelano che il 42% degli italiani si è recato alle urne per esprimere le proprie preferenze.

Le urne di 1.153 comuni stanno raccogliendo in queste ore le preferenze dei propri elettori, chiamati ad esprimersi per le Elezioni Comunali 2021. Da Torino a Napoli, fino ai piccoli centri. I dati relativi all’affluenza, come era prevedibile, finora non sono stati entusiasmanti. Al termine della prima giornata, ieri alle 23.00, aveva votato il 41,65% della popolazione. Alle ore 19 la percentuale dei votanti era stata al 33,18%, mentre alle ore 12 al 12,67%. Alle precedenti elezioni del 5 giugno 2016 l’affluenza era stata del 45,64% ma in quel caso si votò in un unico giorno. I seggi sono stati aperti alle 7.00 di questa mattina per la seconda nonché ultima giornata. La chiusura è prevista alle 15.00, dopo di che si procederà con lo spoglio.

Gli occhi sono puntati soprattutto sulle grandi città. A Roma, ieri sera, l’affluenza era al 36,82%; a Milano al 37,76%; a Torino al 36,5%; a Bologna al 35,19%; a Napoli al 33,72%. Ormai tutti i candidati sindaco si sono recati alle urne per esprimere le proprie preferenze. La maggior parte di loro ha rispettato il silenzio elettorale, declinando le domande dei giornalisti presenti. “Signori, non so cosa fanno gli altri, ma io non commento neanche l’incendio di ieri. Il silenzio è il silenzio.”, ha dichiarato Enrico Michetti, candidato sindaco per il centrodestra nella Capitale. Presto, ad ogni modo, si potrà tornare a dare voce alle proprie opinioni. In attesa, presumibilmente, dei ballottaggi.