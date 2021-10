Maltempo, disastro in Liguria: torrenti esondati e ponti crollati [VIDEO]

Disastro maltempo in alcune regioni del Centro Nord Italia, in particolare in Liguria dove da ieri sera, intorno alle 22, sono iniziate le precipitazioni ed il forte vento che stanno devastando strade e abbattendo ponti. Gravi criticità anche nel Verbano Cusio Ossola e nell’Alessandrino.

Il maltempo sta creando gravi disagi in molte regioni del Centro – Nord. La Liguria da ieri sera è flagellata da forti piogge e raffiche di vento. È molto critica la situazione nell’entroterra di Savona, dove sono straripati il torrente Erro a Pontinvrea e Giusvalla e il Letimbro nella zona del Santuario alle spalle di Savona. A Quiliano è crollato un ponte.

L’autostrada A6 è chiusa tra Ceva e il bivio con la A10 direzione Savona, sospesa anche la circolazione dei treni tra Savona e Torino via Ferrania e via Altare tra le stazioni di Savona e San Giuseppe, per la formazione di frane che incombono sulla sede ferroviaria. I viaggiatori sono stati indirizzati via Genova/Torino. Trenitalia sta riorganizzando il servizio ed ha attivato l’assistenza dei passeggeri a Savona. Le condizioni stradali non permettono, al momento, di attivare un servizio bus sostitutivo.

LEGGI ANCHE > Schianto aereo a Milano, i nomi delle vittime: bimbo di un anno era italiano

La perturbazione andrà avanti per alcuni giorni, con fenomeni temporaleschi particolarmente intensi soprattutto nella giornata di oggi e domani. Nell’entroterra savonese sono già caduti 400 millimetri di pioggia in 12 ore.