Organizzano una spedizione punitiva contro ristoratore, 7 minori denunciati

I ragazzi denunciati per l’aggressione a un ristoratore di 65 anni di Siena hanno un’età compresa tra i 14 e i 17 anni. Ecco cos’è accaduto

Sette ragazzi tra i 14 e i 17 anni si sono beccati una denuncia per aver organizzato una spedizione punitiva contro un ristoratore di 65 anni di Siena. L’aggressione risale al 15 agosto 2020, quando i minori hanno assalito l’uomo causandogli lesioni guaribili in un mese. A scatenare la loro rabbia, il fatto che il ristoratore li avesse rimproverati, nei giorni precedenti, per aver fatto baccano nell’area sita nei pressi del muretto di casa dell’uomo.

Gli inquirenti hanno indagato e ascoltato diversi testimoni, dopodiché è venuto fuori che i ragazzi avevano organizzato una vera e propria spedizione per punire il 65enne, cominciata provocandolo e lanciando bottiglie per far sì che l’uomo uscisse e intervenisse per poi aggredirlo.

Leggi anche:—>Stati Uniti, Texas concede grazia postuma a George Floyd

L’uomo infatti uscì in strada e fu circondato e assalito con spintoni, pugni e calci. Neanche il figlio riuscì a fermarli. Fortunatamente, uno dei ragazzi del gruppo, vedendo l’uomo dolorante ha esortato gli altri ad allontanarsi, conscio del fatto che il gesto aveva oltrepassato ogni limite.

Leggi anche:—>Roma, incendio a deposito bus di Tor Sapienza: a fuoco una ventina di mezzi

L’uomo, nei giorni a seguire, si presentò in questura per denunciare l’aggressione e così i poliziotti avviarono l’inchiesta. Gli inquirenti hanno quindi notificato la denuncia ai sette ragazzi dopo la chiusura delle indagini.