Crisi demografica, Cottarelli:«Chi fa figli vada in pensione prima, ci vuole meccanismo premiante»

L’ex commissario per la revisione della spesa pubblica twitta una proposta per combattere la crisi demografica, alla luce dei dati Istat 2021

Carlo Cottarelli, ex commissario per la revisione della spesa pubblica, ha commentato la crisi demografica emersa dai dati Istat sul calo delle nascite 2021 con una proposta via Twitter:«Servirebbe un meccanismo premiante: chi fa figli vada in pensione prima. Con pochi figli ci saranno meno lavoratori a produrre ciò che è necessario per gli anziani» e per contro, questi ultimi, saranno costretti «a ritardare il pensionamento».

Secondo Cottarelli, la soluzione sarebbe nell’incentivare le coppie a fare figli premiandoli con la pensione anticipata. Una proposta che potrebbe funzionare se la si osserva dal punto di vista del calo di nuovi nati, ma si dovrebbe fare i conti con attenzione per accertarne la fattibilità.

Certo è che l’allarme natalità è un problema reale. La settimana scorsa, il presidente Istat, Gian Carlo Blanciardo ha detto:«Nel 2021 per la prima volta chiuderemo con meno di 400mila nati. Per dare un elemento di confronto, nel 1964 avevamo oltre un milione di nascite».

Blanciardo ha attribuito questo calo al lockdown e alla pandemia: «Paura e incertezza dell’ignoto come accadde dopo Chernobyl».