La Rai sospende Enrico Varriale, che non andrà in onda per un po’:«Un passo di lato»

Dopo le accuse di stalking e lesioni, la Rai ha sospeso il giornalista Enrico Varriale, finché i fatti non verranno chiariti. Lo hanno deciso i vertici aziendali

Il giornalista Enrico Varriale non andrà in onda in Rai per un periodo, almeno finché non sarà fatta chiarezza sulla vicenda che lo vede accusato di stalking e percosse contro l’ex compagna. Attualmente Varriale è sottoposto a «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa».

I vertici Rai e lo stesso giornalista hanno convenuto sulla possibilità di sospendere la sua comparsa in video prevista per il 10 ottobre, quando ci saranno le finali della Nations League, una delle quali sta vedendo Italia contro Spagna proprio questa sera.

Leggi anche:—>Denise, l’avvocato Frazzitta nei guai: «Rischia una multa». Ecco perché

L’azienda chiarisce che non vi è alcuna sospensione né sanzioni a carico del giornalista, ma si tratta di una scelta fatta di concerto per tutelare la Rai e lo stesso Varriale e anche per evitare che possano esserci strumentalizzazioni.

Leggi anche:—>Covid, report Iss: dopo 7 mesi efficacia vaccini a Mrna non si riduce

Intanto nei confronti del giornalista, il gip ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. Il gip nella misura parla di «condotte reiterate» di minacce e molestie che avrebbero causato alla donna «un grave stato di ansia e paura». Varriale respinge ogni addebito catalogandole come «accuse false» che saranno «smentite dai fatti».