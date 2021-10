Smantellato spaccio di droga nel Foggiano: coppia tradita dal via vai sotto casa

Smantellato spaccio di droga a Foggia: coppia tradita dal via vai di clienti sotto casa. Nella loro abitazione rinvenute armi, munizioni, sostanze stupefacenti e contanti. In manette anche un altro viestino.

Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno dato il via a un massiccio servizio di polizia giudiziaria finalizzato al contrasto di stupefacenti e alla ricerca di armi. A tale scopo, del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, con l’impiego del personale del Comando Compagnia Carabinieri di Manfredonia, hanno eseguito controlli e perquisizioni a tappeto, operazioni che sono terminate con l’arresto di due persone, una coppia di viestani.

Foggia, tre gli arrestati per spaccio di droga

Secondo quanto si apprende dalla nota dei Carabinieri, i due soggetti arrestati sarebbero stati traditi da un incessante via-vai di assuntori di droghe (già noti alle forze dell’ordine) sotto al loro balcone di casa. Alla luce di ciò, i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento, e provveduto ad effettuare delle perquisizioni. Sarebbero quindi stati ritrovati circa 60 gr di cocaina, 7 panetti di hashish, 2 grandi piante di marijuana del peso di 3 kg circa, mazze da baseball, coltelli, bilancini, un manufatto artigianale esplosivo composto da due candelotti assemblati tra loro, e una pistola calibro 7.65. In particolare, l’arma (con matricola abrasa e riportante delle indicazioni riconducibili alla polizia tedesca) era ben occultata all’interno dell’abitazione, ed è stata ritrovata insieme a un caricatore e delle munizioni.

Inoltre, i Carabinieri hanno anche rinvenuto un’ingente somma di denaro, composta da banconote di piccolo taglio e verosimilmente frutto del grosso volume di spaccio gestito dai due viestani. L’uomo e la donna, conviventi ed entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati quindi arrestati su disposizione del Pubblico Ministero di turno. A seguito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato trasferito presso la casa Circondariale di Foggia, mentre la donna è stata collocata agli arresti domiciliari.

Sempre nel corso della stessa attività, in manette è finito anche un altro viestano. Anche lui già noto ai Carabinieri della Tenenza, nella sua abitazione sono stati ritrovati un pugnale, un bilancino di precisione, una pistola calibro 8 mm modificata e munizionamento di vario calibro e tipologia. All’esterno dell’abitazione, invece, i militari hanno rinvenuto ovuli in plastica contenenti circa 100 gr di cocaina, 20 gr. di hashish, tutti ben occultati. Oltre alle sostanze stupefacenti, è stata recuperata anche un’ingente somma di denaro (circa tremila circa in banconote da piccolo taglio), anche questa presumibilmente frutto di malaffari in cui è coinvolto l’indagato. L’uomo, che era anche precettore del reddito di Cittadinanza, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Foggia a seguito dell’udienza di convalida.