Senza mascherine e distanziamento, carabinieri interrompono concerto di Pandetta

I militari hanno interrotto il concerto del cantante neomelodico Niko Pandetta a Bronte (Catania) e sanzionato la titolare del locale

I carabinieri hanno interrotto il concerto del cantante neomelodico Niko Pandetta a Bronte (Catania). Era tutto pronto per l’esibizione in una drinkeria di via Annunziata, ma il locale poteva contenere 12 persone e i presenti erano 41. Così sono arrivati i militari che hanno identificato i presenti, in gran parte senza mascherina.

I militari, dopo aver interrotto il concerto e fatto uscire l’audience, hanno eseguito ben 4 sanzioni nei confronti della titolare dell’attività. La ragione è che non ha controllato il green pass ai presenti, non ha esposto un cartello col numero massimo di persone che potevano entrare nel locale e ha consentito assembramenti.

Inoltre non ha fatto sì che i clienti rispettassero il distanziamento sociale indossando la mascherina.

I carabinieri hanno anche disposto la chiusura del locale per 5 giorni. I militari stanno anche valutando la posizione di tutte le persone che sono intervenute al concerto, anche quella del cantante e del suo team, per poi avviare delle multe.