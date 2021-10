Nel 2021 sono sbarcati nel nostro Paese circa 48mila migranti

Il direttore esecutivo della Frontex, Fabrice Leggeri, ha fornito i dati degli sbarchi di migranti in Italia. Ecco che cosa ha detto

Il direttore esecutivo della Frontex (Agenzia europea guardia frontiera e costiera) Fabrice Leggeri, ha fornito i dati degli sbarchi di migranti in Italia. Leggeri ha spiegato che «gli arrivi dalla Libia e dalla Tunisia sono raddoppiati verso l’Italia. Dall’inizio dell’anno abbiamo registrato 48 mila ingressi».

«Oggi il rischio terroristico è molto debole. Il numero di terroristi potenziali che usano i flussi migratori è statisticamente limitato, però il semplice fatto che esista è molto grave, quindi è necessario impegnarsi a livello europeo. Frontex metterà a punto degli indicatori di rischio», ha proseguito il direttore dell’agenzia.

Leggeri ha proposto di utilizzare l’aeroporto di Fiumicino come centro rimpatri, anche da altri Paesi europei, verso gli Stati da cui provengono i migranti. «Da gennaio il corpo Europeo si trova all’Aeroporto di Fiumicino per i rimpatri dei migranti irregolari», ha detto. «Abbiamo 10 membri Corpo Europeo che assistono l’organizzazione degli allontanamenti. Dall’inizio dell’anno sono stati 1500 i migranti rimpatriati. Abbiamo proposto anche l’utilizzo dei voli commerciali, ma la prassi è di usare i charter, soprattutto per i Paesi del Maghreb. Abbiamo la possibilità di usare Fiumicino come hub anche dagli altri Paesi, come transito».

Il direttore di Frontex ha anche attaccato la Bielorussia, che «ha messo in atto una politica dei flussi di migranti verso Lituania, Polonia e Lettonia. Si tratta di un’azione che l’Unione Europea valuta come una forma di ricatto volta alla rimozione delle sanzioni. Vediamo un aumento dell’ 87% dall’inizio dell’anno», ha chiosato Fabrice Leggeri.