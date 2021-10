Fabrizio Corona è evaso dai domiciliari. Fermato dalla Guardia di Finanza

Corona si trovava a Genova insieme ad amici nonostante fosse agli arresti domiciliari a Milano. Ora rischia di tornare in carcere per evasione

Il fotografo ed ex-re dei paparazzi Fabrizio Corona è stato fermato dalla Guardia di Finanza in un locale di Genova, il celebre personaggio televisivo e fotografo si trovava però agli arresti domiciliari nella sua casa di Milano.

Corona usufruiva di un permesso speciale per recarsi a Roma per partecipare alla trasmissione Non è l’Arena condotta dal giornalista Massimo Giletti su La7, ma prima di rientrare nella propria abitazione ha deciso di recarsi a Genova e partecipare a una serata insieme a degli amici in un locale, dove è stato riconosciuto e arrestato dalle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE: Omicidio dell’Olgiata, killer libero dopo dieci anni grazie agli sconti di pena



“Ha chiesto scusa, è stato un errore. Ha sbagliato, ma non c’era l’intenzione di scappare” afferma il suo avvocato Ivano Chiesa, ma Corona rischia di dover nuovamente tornare dentro il carcere, come avvenuto negli scorsi mesi, per evasione.

LEGGI ANCHE: Alessandro Venturelli, scomparso dal dicembre 2020: avvistato a Padova



Negli scorsi mesi aveva parecchio preoccupato lo stato di salute mentale di Corona, spesso apparso sui sui social per lamentarsi della sua condizione di detenuto e attaccare le forze dell’ordine. Fino a un gesto estremo in cui, in diretta social, si è tagliato le vene e imbrattato il viso del suo stesso sangue, un fatto che ha allarmato parenti e sanitari sulla lucidità del fotografo.