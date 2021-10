Cinghiali in tangenziale: anche un’ambulanza coinvolta nel tamponamento

Di nuovo un incidente ad Asti per colpa dei cinghiali in tangenziale. Questa volta, per fortuna, sulla tangenziale non si registrano morti come due anni fa sull’autostrada A26 tra i caselli di Biandrate e Romagnano Sesia.

All’ospedale, però, arrivano comunque numerosi feriti. Sono servite alcune ambulanze e non è stato possibile utilizzare quella che era già sulla tangenziale. Questo perché la stessa risultava già coinvolta nel maxi tamponamento avvenuto ieri sera.

È stata una famiglia di cinghiali a causare il tamponamento a catena, l’incidente poco prima dell’uscita per il centro città in corso Savona. Per rimuovere le carcasse degli animali e le auto, il traffico è stato bloccato per quasi due ore, si sono formate lunghe code. Sono intervenuti vigili del fuoco del comando di Asti e il 118, che ha portato i feriti in ospedale ad Asti. Sul posto anche la polizia. La strada, in prossimità dell’uscita per corso Savona, è rimasta bloccata per diverso tempo.

Sempre più incursioni dei cinghiali in tangenziale

In Piemonte queste incursioni dei cinghiali su strade e autostrade non sono rare, nel novembre scorso toccò alla Torino-Piacenza sempre all’altezza dell’uscita di Asti.

Nell’ottobre dello stesso anno due uomini morirono sull’A26 dopo che la loro vettura era finita contro un grosso esemplare di cinghiale.