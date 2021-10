Suicidio in diretta Facebook, si toglie la vita “Papi l’Americano”

Una morte annunciata e ripresa sul social: Vittorio Miolla si è tolto la vita, da anni viveva in condizioni di povertà

Si è impiccato davanti ai suoi contatti Facebook, collegati tramite una diretta sul social. Vittorio Miolla, un uomo di 49 anni conosciuto col soprannome di Papi l’Americano, ha compiuto l’estremo gesto ieri pomeriggio legando una corda a un albero in un campo a Lodi Vecchio, nei pressi dell’autostrada Milano-Napoli.

Miolla viveva in una tenda da sei mesi dopo aver perso il lavoro, la famiglia e la casa, aveva anche subito un ictus alcuni anni fa che ne aveva compromesso gravemente la salute. Gli utenti hanno assistito inermi a ciò che succedeva, ma hanno allertato i carabinieri che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo, la videocamera del cellulare stava ancora riprendendo la scena.

“Ho visto la scena e ho chiamato immediatamente il 112 – racconta Elisa, una conoscente di Vittorio, al Corriere della Sera -. Ho cercato anche di dare loro indicazioni abbastanza precise su dove di norma lui viveva, in un campo non lontano dall’autostrada. Purtroppo non sono arrivati in tempo, il luogo è difficile da raggiungere“.

“Ogni mattina registrava una diretta dalla sua tenda in cui raccontava la sua vita, all’ora del caffè“, racconta ancora Elisa. “Un’altra notte al freddo non la passo” diceva annunciando che l’avrebbe presto fatta finita. “Negli ultimi tempi però sembrava più sereno” dice Elisa. Vittorio aveva trovato qualche lavoretto, ma poi la crisi che l’ha portato a togliersi la vita.

Miolla aveva perso il lavoro proprio a causa della malattia, alcuni anni fa si era anche separato dalla moglie. Viveva col Reddito di Cittadinanza, che però non era sufficiente per le sue necessità, anche a causa di precedenti debita che tentava di risanare. Rifiutava l’aiuto dei servizi sociali che si erano mossi per sostenerlo.

In paese era molto conosciuto “Si faceva chiamare Papi l’Americano — dicono i suoi conoscenti — ed era un fan di Vasco Rossi. Ogni tanto nei locali del paese prendeva il microfono in mano e cantava per i clienti. Aveva anche un canale YouTube dove negli anni scorsi aveva postato alcune sue esibizioni”.