Si fingeva cieca da 20 anni per ricevere indennità: sequestrati 200.000euro

A Catanzaro Lido, una 74enne si fingeva cieca da quasi venti anni, ricevendo per la falsa infermità un’indennità mensile di circa 1.000 euro dall’Inps.

Al termine delle indagini, i Carabinieri di Catanzaro hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 200.000 euro. La donna si trova, quindi, accusata di truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche (tutte le indennità mensili ricevute finora).

L’indagine ha avuto inizio diversi mesi fa, a seguito di una lite di vicinato. I militari, in quella occasione, si erano resi conto che la donna aveva compiuto, con estrema disinvoltura, azioni incompatibili con lo status di non vedente. Grazie a questo evento fortuito, si è scoperto che la donna si fingeva cieca da anni.

Si fingeva cieca, cosa rischia ora?

In Italia è molto diffuso il fenomeno dei falsi invalidi, persone che, senza averne alcun diritto, fingono di avere gravi patologie invalidanti. Ciò al fine di percepire gli assegni previdenziali/assistenziali dall’Insp. Così presunti ciechi, claudicanti o malati terminali percepiscono gli assegni pur continuando ad avere una vita normale, a scapito di chi ne avrebbe veramente bisogno.

In questi casi trova applicazione la condanna per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex articolo 640bis del Codice penale). La pena prevista per i falsi invalidi è il carcere da minimo due anni fino a sette anni. Alla detenzione si aggiunge anche la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite negli anni in cui ci si è avvalsi della falsa invalidità. Spesso sono coinvolti medici compiacenti che sono disposti a firmare certificati medici falsi. Senza certificato medico, infatti, non si ha diritto alla pensione dell’Inps. Anche i medici, dunque, rischiano pesanti sanzioni, fino alla radiazione dall’albo.