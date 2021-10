Le forze irachene arrestano l’alto membro dell’ISIL Sami Jasim

Il primo ministro iracheno ha detto oggi che le forze irachene hanno arrestato un alto leader del gruppo Stato Islamico e operativo di al-Qaida.

Le forze di sicurezza irachene hanno arrestato un alto membro del gruppo armato ISIL (ISIS), afferma il primo ministro Mustafa Al-Kadhimi. Sami Jasim, che era responsabile delle finanze del gruppo armato e un vice del leader ucciso Abu Bakr al-Baghdadi, è stato arrestato fuori dal paese. Al-Kadhimi ha annunciato questo risultato sui social media oggi, un giorno dopo che il paese ha tenuto le elezioni parlamentari.

While our ISF heroes focused on securing the elections, their INIS colleagues were conducting a complex external operation to capture Sami Jasim, who was in charge of Daesh finance, and a deputy of Abu Bakr Al-Baghdadi.

Long live Iraq, and our brave heroes. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 11, 2021

“Mentre i nostri [forze irachene] eroi si concentravano sulla sicurezza delle elezioni, i loro [servizi segreti iracheni] colleghi stavano conducendo una complessa operazione esterna; catturare Sami Jasim”.

Al-Kadhimi l’ha descritto come “una delle più difficili” operazioni di intelligence transfrontaliere mai condotte dalle forze irachene. Il premier, però, non ha fornito ulteriori dettagli sull’operazione. Mahmoud Abdelwahed di Al Jazeera, che riferisce dalla capitale irachena, Baghdad, ha descritto l’arresto di Jasim come una svolta per Baghdad.

“Il governo considera questo un grande risultato, poiché era responsabile di molte operazioni in Iraq e Siria”, ha detto Abdelwahed. Hanno effettuato l’arresto di Jasim in un paese straniero, lo hanno identificato e trasportato in Iraq alcuni giorni fa. Queste le notizie provenienti dall’agenzia di stampa The Associated Press, che cita funzionari dell’intelligence irachena che hanno parlato a condizione di anonimato.

Le eleziomi in Iraq

L’affluenza alle urne nelle elezioni in Iraq è stata del 41%, secondo i risultati preliminari annunciati lunedì, un minimo storico nell’era post-Saddam Hussein, segnalando una diffusa sfiducia nel voto per un nuovo parlamento.

Le elezioni del fine settimana si sono tenute mesi prima del previsto come concessione alla rivolta popolare guidata dai giovani contro corruzione e cattiva gestione. Ma il voto risulta rovinato da una diffusa apatia e dal boicottaggio di molti degli stessi attivisti che hanno affollato le strade di Baghdad. Decine di migliaia di persone hanno protestato nei recenti anni, e sono state accolte dalle forze di sicurezza che hanno sparato munizioni e gas lacrimogeni. Più di 600 persone sono state uccise e migliaia ferite in pochi mesi.

C’era una marcata riluttanza tra i giovani iracheni – la più grande fascia demografica del paese – ad andare a votare. Molti hanno espresso l’opinione che il sistema è immune alle riforme e che le elezioni riporterebbero solo le stesse facce e gli stessi partiti. L’attuale primo ministro dell’Iraq, Mustafa al-Kadhimi, ha giocato un ruolo chiave come mediatore nelle crisi della regione. In particolare ha avuto un ruolo importante nel mediare tra i rivali regionali Iran e Arabia Saudita. Molti nella regione staranno a guardare per vedere se si assicurerà un secondo mandato. Il nuovo parlamento eleggerà anche il prossimo presidente dell’Iraq.

Il risultato delle forze irachene: l’importanza di Jasim per il gruppo terroristico

Il Dipartimento di Stato americano aveva precedentemente offerto una ricompensa per informazioni che portassero alla localizzazione dei leader ISIL identificati, tra cui Jasim. Jasim aveva una taglia di 5 milioni di dollari sulla sua testa dal programma Rewards for Justice del Dipartimento di Stato americano. Nel 2015, il Dipartimento del Tesoro degli USA, infatti, aveva posto come obiettivo Jasim per aver fornito sostegno finanziario o altri servizi al gruppo violento.

“Mentre serviva come vice di IS nel sud di Mosul nel 2014, Jasim avrebbe servito come l’equivalente del ministro delle finanze di IS. Supervisionando le operazioni di generazione di reddito del gruppo dalle vendite illecite di petrolio, gas, antichità e minerali”.

Jassem ha lavorato con il leader di al-Qaida in Iraq al-Zarqawi, un militante giordano ucciso in un attacco aereo degli USA in Iraq nel 2006. Ha assunto varie posizioni di sicurezza in Iraq, e si è trasferito in Siria, dopo che lo Stato Islamico ha dichiarato il califfato nel 2014. Poco dopo è diventato il vice di Abu Bakr al-Baghdadi, il leader del gruppo estremista. Al-Baghdadi muore in un raid guidato dagli USA nord-ovest della Siria nel 2019, sotto l’ex presidente americano Donald Trump. Tuttavia, nonostante il successo dell’operazione, gli operatori dell’ISIL continuano a compiere attacchi e rapimenti in tutto l’Iraq.