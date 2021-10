Previsioni Meteo OGGI lunedì 11 ottobre | maltempo al sud

Nella giornata di domani lunedì le previsioni meteo del 11 ottobre. Al nord cieli prevalentemente sereni nel corso della giornata. Al centro coperture sparse con possibili rovesci. Al sud cieli coperti con rovesci anche a carattere temporalesco. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì lunedì 11 ottobre.

Nord:

Prevalenza di bel tempo, salvo residui annuvolamenti accompagnati da brevi rovesci attesi in mattinata sulla Romagna meridionale; solo in serata aumenterà la copertura sulle aree alpine confinali, ma senza fenomeni associati. al primo mattino e nella sera formazione di locali foschie dense sulla pianura padana.

Centro e Sardegna:

Su Sardegna e Toscana centroccidentale iniziali addensamenti consistenti ma in un contesto asciutto, seguiti poi da ampi rasserenamenti pomeridiani; altrove all’inizio molte nubi compatte con precipitazioni sparse, più diffuse sulle regioni adriatiche, con temporali anche intensi sull’Abruzzo; seguirà un graduale miglioramento sul rimanente territorio toscano, Umbria occidentale e Lazio con ampie aperture. Attenuazione dei fenomeni in serata anche su Marche ed Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno o caratterizzato dal transito di spesse ma innocue velature sulla Sicilia centromeridionale; sul resto del meridione cielo generalmente molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, più intensi su Molise e Puglia garganica e, dal pomeriggio, anche su Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale; da fine giornata attesa una parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni peninsulari con estesi rasserenamenti su coste ed entroterra campano, Puglia salentina, Basilicata ionica e nord Calabria.

Temperature:

Minime in diminuzione sulla pianura padana centroccidentale, Sardegna meridionale, Lazio, Campania e regioni ioniche; in rialzo sul resto del nord e Toscana ; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in calo su Salento, Calabria e Sicilia nordorientale; in aumento al nord-ovest, rilievi lombardi e del triveneto, Sardegna centrosettentrionale, basso Lazio e sul restante territorio meridionale peninsulare; stazionarie altrove.

Venti:

Moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud e Romagna con ulteriori decisi rinforzi sulle relative coste centrosettentrionali adriatiche, nonché su appennino centrosettentrionale, Calabria e Sicilia; deboli variabili sul resto del nord.

Mari:

Poco mosso il mar ligure; mossi mar e canale di Sardegna; da molto mosso ad agitato fino al tardo pomeriggio il tirreno centromeridionale; molto mossi stretto di Sicilia e basso ionio; da mossi a molto mossi i restanti bacini.