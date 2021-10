Sydney fuori dal lockdown durato 107 giorni con 70% di vaccinati

Sydney, in Australia, può finalmente festeggiare la fine delle restrizioni durate quasi 4 mesi. Riaprono bar, negozi, ristoranti ecc.

Sydney festeggia la fine del lungo lockdown durato quasi 4 mesi (107 giorni). Da mezzanotte pub, negozi, ristoranti hanno riaperto e si sono registrate file molto lunghe di persone, accorse per festeggiare. Molte persone sono andate a casa di amici e parenti per rivedersi dopo tutti quei mesi di restrizioni. C’era infatti il divieto di vedere le famiglie e di viaggiare a più di 5km dal luogo in cui si risiedeva.

Riaprono anche palestre, biblioteche e piscine. Grandi code stamane per andare da parrucchieri, barbieri, centri estetici. Sydney esce finalmente dal lockdown dopo che il 70% della popolazione over 16 ha completato il ciclo di immunizzazione.

Ci saranno altre restrizioni quando l’80% degli over 16 sarà totalmente vaccinato. Finora, oltre il 90% dei residenti si è immunizzato con la prima dose.