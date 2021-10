Bollettino coronavirus 12 ottobre: 2.494 contagi, 49 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 12 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 2.494 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.516. Sono invece 49 le vittime in un giorno, ieri erano stata 34. Sono 370 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 21 (ieri 18). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.665 (ieri 2.688), rispetto a ieri sono 23 in meno. Sono 315.285 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 114.776. Il tasso di positività è allo 0,79%, in calo rispetto all’1,3% di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 82.546, con un calo di 1.560 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.704.318, i morti 131.384. I dimessi e i guariti sono invece 4.490.388, con un incremento di 3.997 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Sicilia 273 i nuovi positivi, 12 i morti

Sono 273 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 13.879 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 2% ieri era all’1,8%. L’isola è al terzo posto nei contagi giornalieri, al primo c’è il Veneto con 342 casi al secondo la Lombardia con 306 nuovi positivi. Gli attuali positivi sono 10.036 con una diminuzione di 617 casi. I guariti sono 878 mentre si registrano altre 12 vittime che portano il totale dei decessi a 6.909. Sul fronte ospedaliero sono adesso 379 i ricoverati, 8 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 39, tre in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 54 casi, Catania 99, Messina 30, Siracusa 31, Ragusa 3, Trapani 19, Caltanissetta 5, Agrigento 16, Enna 16.

In Toscana altri 4 decessi, ricoveri in calo

Sono 135, età media 41 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano altri 4 decessi: tre uomini e una donna con un’età media di 90,5 anni, tutti nella provincia di Firenze. I ricoverati sono 232 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili) Dall’inizio dell’epidemia nella regione sono 284.755 i contagi e 7.216 le persone decedute. I guariti raggiungono quota 271.907 (95,5% dei casi totali), mentre gli attualmente positivi sono 5.632, -1,9% rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 7.445 tamponi molecolari e 11.752 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,7% è risultato positivo. Sono invece 5.827 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,3% è risultato positivo. Complessivamente, 5.400 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-95). Sono 13.169 (+498) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

In aggiornamento