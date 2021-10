La ladra disabile che ruba portafogli e cellulari a coloro che la aiutano

Da quanto emerso dall’inchiesta dei carabinieri di Monza, la donna ha messo a segno almeno 14 rapine durante i passaggi in macchina ricevuti da persone che le offrivano aiuto. Derubata anche la sua dottoressa

Una donna di 46 anni, invalida sulla sedia a rotelle, usava la tecnica di chiedere aiuto a persone che poi ripagava derubandole di portafogli, carte di credito, cellulare ecc. È accaduto a Briosco (Monza-Brianza). Dall’inchiesta è emerso che la donna ha messo a segno almeno 14 rapine.

Tra le tecniche che adottava maggiormente per mettere a segno i suoi colpi, c’era la richiesta di un passaggio in auto a persone sconosciute. Quando la persona che le offriva un passaggio usciva dall’auto per mettere la carrozzina della donna nel bagagliaio, lei approfittava di quel momento per sottrarre al malcapitato contanti, carte di credito ecc.

Tra gli episodi denunciati ai carabinieri, quello in cui la donna ha sottratto del denaro al proprio medico curante nel corso di una visita, usandolo poi per fare acquisti.

In un’altra occasione ha rubato il portafogli a un tassista. La donna è in carcere per i suddetti reati.