Soffocato dentro a un tombino, muore un uomo di 55 anni

L’uomo, in stato di ebbrezza, stava forse cercando di recuperare qualcosa dopo aver sollevato il tombino. E’ soffocato nella fanghiglia

Era rimasto incastrato dentro un tombino ed è morto soffocato. La macabra scoperta questa notte a Padova dove il corpo Salvatore Masia, un uomo di 55 anni originario della Sardegna e residente in zona, è stato trovato da un passante. Probabilmente l’uomo cercava di recuperare qualcosa visto che non ci sono segni di violenza e pare che la vittima fosse in stato di ebbrezza, cosa che potrebbe avergli fatto perdere lucidità.

La vittima ha forse tolto il pesante coperchio in ghisa che copre il tombino, fin quando questo non gli si è appoggiato sopra, soffocandolo nel fango dovuto alle piogge. La polizia indaga per accertamenti.