Bassetti contrario a modifica durata test per Green Pass:«Si rischia di renderlo inutile»

Per Bassetti tale modifica «non ha senso, sarà solo un disastro perché non sappiamo fare 10-12 mln di tamponi a settimana»

Matteo Bassetti, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos, si è detto contrario alla modifica della durata del test per Green Pass, perché a suo dire significherebbe «renderlo inutile».

«La richiesta di prolungare a 72 ore la validità dei test per il Green pass rischia di far diventare questo strumento inutile», afferma Bassetti. «Si deciderà magari che va bene un tampone una volta alla settimana. Come al solito abbiamo fatto il Green pass all’italiana, mentre andava fatto alla francese: lo ottieni se ti vaccini, se hai fatto la malattia o se hai problematiche vere. Così davvero non ha nessun senso, continuare sarà solo un disastro perché non sappiamo fare 10-12 milioni di tamponi a settimana. Il sistema rischia di andare in crisi, il Green pass va rivisto perché così è fatto male», chiosa.

Questo il parere di Matteo Bassetti, direttore del Reparto Malattia Infettive al Policlinico San Martino di Genova riguardo all’entrata in vigore dal 15 ottobre del green pass obbligatorio per tutti i lavoratori.

Le Regioni hanno chiesto di prolungare a 72 ore la durata di validità dei tamponi per ottenere il green pass.