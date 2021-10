Tornato in poppa sul piccolo schermo, Enrico Papi è al timone della trasmissione di Scherzi a Parte e non perde occasione per lanciare una frecciatina al programma de Le Iene.

Il noto conduttore televisivo Enrico Papi, è stato molto amato dal pubblico italiano soprattutto intorno alla metà degli anni Novanta. Papi per un buon periodo di tempo, diventò il cavallo di battaglia di Mediaset, per la conduzione di programmi importanti, come per esempio Sarabanda, Matricole & Meteore, La pupa e il secchione ed infine La ruota della fortuna.

Tutti questi programmi diventarono dei veri successi che portarono Enrico Papi sulle vette più alte della televisione per poi svanire per un po’ da Mediaset, approdando a Sky Italia.

Dopo ben tredici anni di assenza, Enrico Papi è tornato sulla rete ammiraglia e attualmente è alla guida di uno dei programmi storici della televisione, ovvero Scherzi a Parte, in onda dal lontano 1992. Considerando il suo carattere estroso ma anche pungente, Papi non le manda a dire e questa volta la stoccata è verso la trasmissione de Le Iene.

Perché Enrico Papi è contro Le Iene?

Il conduttore Enrico Papi è stato intervistato da Massimo Bernardini, al timone di Tv Talk su Rai 2. Durante la prima puntata di messa in onda dello scorso sabato, 9 ottobre, tra gli ospiti presenti c’era anche Enrico Papi.

Durante l’intervista si è fatto un velocissimo bilancio di quest’esperienza iniziale a capo di Scherzi a Parte: Enrico Papi ha parlato del suo ritorno a Mediaset e dell’emozione di tornare, dopo anni, nell’azienda dove ha avuto maggiore successo.

Si è passati, poi, a parlare di Scherzi a Parte, un programma che fin dagli anni Novanta non ha mai perso un colpo ed ha sempre registrato molti successi e consensi. Massimo Bernardini ha poi mandato in onda una clip in cui si procedeva ad un excursus storico su come il format delle burle sia nato ed abbia sempre rapito l’attenzione del pubblico, con i primordi che risalgono agli anni 060 e ’70 con lo Specchio Segreto.

A questo punto, l’intervento di Enrico Papi ha colorato l’intervista e il conduttore, sagacemente, è andato contro la trasmissione de Le Iene spiegando i motivi.

“Le Iene fa gli scherzi ma …”

Enrico Papi ha voluto puntualizzare chiaramente come la trasmissione di Scherzi a Parte sia nata con questa formula mentre le Iene, che nell’ultimo periodo si cimenta anch’essa con scherzi ai vip, in realtà non è nata con questo format.

“Scherzi a Parte fa questo come lavoro” ha spiegato Enrico Papi a Tv Talk e ha evidenziato come Le Iene, nato come un programma di inchiesta e di denuncia social, stia uscendo un po’ fuori dalla sua natura e dai suoi binari. “Le Iene sta facendo cose che non rientrano nel loro programma” ha spiegato Papi riferendosi agli scherzi Vip.

Il motivo per il quale anche il programma d’inchiesta fa scherzi? “In realtà, ovviamente, non conosco i motivi per cui lo fanno” ha concluso il suo affondo Enrico Papi.

Il conduttore di Tv Talk ha raccolto a pieno la frecciatina e ha concluso la riflessione di Enrico Papi dicendo: “Il messaggio a Mediaset è arrivato chiaro”.