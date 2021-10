Previsioni Meteo DOMANI mercoledì 13 ottobre | maltempo al sud

Nella giornata di domani mercoledì le previsioni meteo del 13 ottobre. Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro nubi sparse con prevalenza di bel tempo. Al sud cieli coperti con possibili rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì mercoledì 13 ottobre.

Nord:

Bel tempo a parte un po’ di nubi in transito sulle aree alpine in un contesto asciutto e sull’Emilia-romagna con deboli piovaschi diurni tra mattino e pomeriggio.

Centro e Sardegna:

Al mattino ampi spazi soleggiati su Toscana e Lazio e molte nubi sulle restanti aree con rovesci su Marche ed Abruzzo e qualche pioggia anche sul settore centro meridionale della Sardegna. Ampie schiarite attese nel corso della serata a parte una nuvolosità persistente sull’Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Condizioni di maltempo su Sicilia e Calabria con rovesci e temporali. Molte nubi anche sulle restanti regioni ma con precipitazioni meno intense che riguarderanno la Puglia, il settore costiero del Molise, il Cilento e la Basilicata meridionale.

Temperature:

Minime in flessione sull’arco alpino, appennino emiliano, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata; in aumento su Toscana, Umbria meridionale, Lazio e Sardegna; stazionarie altrove. Massime in calo su arco alpino, appennino emiliano, Marche, Abruzzo, nord Sardegna, Sicilia e Calabria; in aumento su Piemonte centro meridionale e senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti:

Dai quadranti settentrionali, deboli al nord e moderati sul resto del paese con rinforzi dal pomeriggio su tutte le regioni centro meridionali.

Mari:

Da molto mossi ad agitati mar e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi gli altri mari con tendenza ad un aumento del moto ondoso dal pomeriggio.