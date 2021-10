Gli Stati Uniti riaprono a Canada e Messico

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riapriranno i confini terrestri con Messico e Canada ai viaggiatori completamente vaccinati a partire da novembre.

In una dichiarazione, il Dipartimento per la sicurezza interna (DHS) ha affermato che consentirà i viaggi per scopi non essenziali via terra e traghetti. A partire da gennaio 2022, sarà inoltre richiesta la prova della vaccinazione per qualsiasi viaggio che comporti l’attraversamento di questi confini, essenziali o meno.

Gli Stati Uniti avevano limitato i viaggi dei loro vicini settentrionali e meridionali dal marzo 2020, a causa della pandemia. Ma l’amministrazione del presidente Joe Biden ha recentemente rivelato che le restrizioni sui viaggiatori aerei completamente vaccinati saranno allentate novembre. Le attuali regole vietano l’ingresso alla maggior parte dei cittadini non statunitensi che sono stati nel Regno Unito, in Cina, India, Sud Africa, Iran, Brasile e in un certo numero di paesi europei negli ultimi 14 giorni. In una dichiarazione, il segretario alla sicurezza interna Alejandro Mayorkas ha affermato che il suo dipartimento è “contento di prendere provvedimenti per riprendere i viaggi regolari in modo sicuro e sostenibile”. Ma non ha detto quando le modifiche entreranno in vigore.

La scorsa settimana i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno affermato che tutti i visitatori devono ricevere i vaccini approvati o riconosciuti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Ad oggi, i vaccini sviluppati da Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech e Moderna sono stati approvati negli Stati Uniti. L’OMS ha sostenuto questi tre, insieme ad altri realizzati da AstraZeneca-Oxford, Sinopharm e Sinovac.

La notizia dell’imminente annuncio ha attirato l’elogio dei legislatori statunitensi con collegi elettorali lungo il confine canadese. Tra loro c’era Chuck Schumer, il leader della maggioranza al Senato dei Democratici. “Complimenti al presidente Biden per aver fatto la cosa giusta e aver aumentato i viaggi transfrontalieri tra Canada e Stati Uniti”, ha affermato in una nota. “Questa riapertura sarà una gradita notizia per innumerevoli aziende, fornitori di servizi medici, famiglie e persone care che dipendono dai viaggi attraverso il confine settentrionale”, ha aggiunto la senatrice di New York Kirsten Gillibrand. L’annuncio di nuove regole a settembre è stato una sorpresa per molti, erano arrivate infatti nei giorni successivi alle affermazioni del governo che sosteneva non fosse ancora il momento giusto per revocare le restrizioni. Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 42 milioni di casi di coronavirus dall’inizio della pandemia e oltre 670.000 morti.