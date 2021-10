Bollettino coronavirus 14 ottobre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 14 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

In Emilia Romagna 196 nuovi positivi e tre decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 427.188 casi di positività, 196 in più rispetto a ieri, su un totale di 28.159 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.646.786 dosi; sul totale sono 3.382.407 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 50 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 84 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 126 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,2 anni.Sui 50 asintomatici, 41 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 3 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione e 2 tramite i test pre-ricovero. Per 4 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 41 nuovi casi, seguita da Bologna (30); poi Parma (28), Modena (23), Reggio Emilia (20) e Rimini (18); quindi Forlì (13), Ferrara (9), Piacenza e Cesena (entrambe con 7). Nessun nuovo caso di positività nel Circondario Imolese. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.972 tamponi molecolari, per un totale di 5.978.951. A questi si aggiungono anche 14.187 tamponi rapidi.

In Calabria 115 nuovi contagi e 2 morti

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 115 i nuovi contagi registrati (su 3.187 tamponi effettuati), +113 guariti e 2 morti (per un totale di 1.429 decessi). Il bollettino, inoltre, registra un numero stabile di attualmente positivi, di persone in isolamento e di ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 11).

Friuli Venezia Giulia 87 nuovi casi e nessun decesso

”Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.154 tamponi molecolari sono stati rilevati 80 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,55%. Sono inoltre 7.501 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi (0,09%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; scendono a 8 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 40 i pazienti ospedalizzati in altri reparti”. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.”I decessi complessivamente ammontano a 3.830, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.025 a Udine, 680 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.922, i clinicamente guariti 37 e 807 le persone in isolamento”.”Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 114.644 persone con la seguente suddivisione territoriale: 23.580 a Trieste, 52.719 a Udine, 23.003 a Pordenone, 13.745 a Gorizia e 1.597 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevate le positività di un infermiere di Asfo, di un infermiere di Asugi e di un tecnico di Asufc. Non si registrano contagi tra il personale né tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani”.

In Sardegna 49 nuovi casi di positività, deceduta una donna di 66 anni

Una donna di 66 anni, residente nella provincia di Oristano, è l’ultima vittima del Coronavirus in Sardegna. I nuovi casi di positività sono 49, sulla base di 1.520 persone testate e 2.555 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, come ieri, 79 quelli in area medica sono 79 (+2). In isolamento domiciliare ci sono 1.546 (7 in meno rispetto a ieri).

In Abruzzo oggi 45 nuovi positivi e nessun morto

Sono 45 (di età compresa tra 1 e 93 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 81786. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2550. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 77839 dimessi/guariti (+32 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1397 (+13 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 441 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Sono 49 i pazienti (+2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1343 (+11 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2282tamponi molecolari (1444161 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4336 test antigenici (886971). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.67 per cento. Del totale dei casi positivi, 20858 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+25 rispetto a ieri), 20813 in provincia di Chieti (+12), 19686 in provincia di Pescara (+2), 19645 in provincia di Teramo (+7), 670 fuori regione (invariato) e 114 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

