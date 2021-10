Nubifragio a Palermo, caos e disagi: auto sommerse e frane

Violento nubifragio a Palermo da ieri pomeriggio: allerta gialla per la giornata odierna diffusa dalla Protezione civile per la maggior parte dell’isola

Un violento nubifragio sta interessando Palermo da ieri pomeriggio, provocando seri danni. Intere strade allagate e i pian terreni di numerose case. Danni seri nella borgata Partanna Mondello. Fiumi di fango sulle strade e persino una frana ha minacciato alcune case in via Grotte di Partanna.

Numerose le chiamate e gli interventi dei vigili del fuoco palermitani a causa dei danni causati dal maltempo. Frane, massi pericolanti, strade, garage e cantine invase dalla pioggia. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre alcuni automobilisti rimasti intrappolati nelle proprie auto a causa della pioggia incessante. A Carini si è aperta anche una voragine. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla nella gran parte della Sicilia.

Eolie isolate a causa del brutto tempo

Il maltempo sta creando problemi anche sulle isole Eolie, con forti mareggiate. Da ieri pomeriggio, stop ad aliscafi e traghetti. Ieri sera, la Green Fleet (nave della spazzatura), ha dovuto abbandonare il porto di Lipari e spostarsi in un’area più riparata dell’isola. In diverse aree della più grande tra le isole Eolie, il mare ha eroso la spiaggia e in altre ha raggiunto anche le case. Disagi nelle strade.

Intanto ad Aci Castello (Catania), oggi le scuole sono rimaste chiuse. Lo aveva comunicato ieri il sindaco del paese, Carmelo Scandurra:«A seguito dell’allerta meteo arancione prevista per la giornata di domani (oggi, la riunione è di ieri, ndr), è stata disposta la sospensione delle attività didattiche nelle scuole del territorio comunale».