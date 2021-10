Bufera su Boris Johnson:«È in vacanza e dipinge paesaggi spagnoli, mentre in Uk regna il caos»

L’Inghilterra è in un mare di guai, tra aumento dei prezzi del gas, scaffali vuoti nei negozi ecc., il premier inglese è in vacanza

Il premier inglese Boris Johnson è travolto da un mare di polemiche. Johnson è infatti in vacanza a Marbella, in Spagna, in una sontuosa villa da 25mila sterline a settimana (che appartiene al suo collega Zac Goldsmith), con la moglie Carrie e il figlio Wilfred. Ma in Inghilterra lo accusano di essere scappato all’estero per non subire le critiche della crisi che sta colpendo il Regno Unito. Nelle foto è ritratto, infatti, mentre si gode le vacanze dipingendo paesaggi spagnoli.

Il premier è accusato di aver pianificato le sue vacanze proprio mentre il Paese è nel caos più totale, con i prezzi del gas aumentati, scaffali vuoti e altri problemi come l’assenza di carburante. In Inghilterra c’è chi ne chiede le dimissioni e chi lo difende. A difenderlo è il presidente del partito conservatore, Oliver Dowden, che ha detto che «il Primo Ministro non è mai veramente lontano dal suo ruolo e dal suo lavoro e che il suo capo rimane completamente impegnato con i problemi del Regno Unito».

«Spero che tutti possano capire il periodo difficile attraversato dal Primo Ministro: ha avuto il Covid-19, ha un nuovo figlio in arrivo e, purtroppo, ha perso sua madre appena poche settimane fa. Quindi questa è solo una breve pausa e tornerà nel Regno Unito, dove mi aspetto di vederlo alla fine di questa settimana», ha proseguito Dowden.

Dopo aver fatto colazione, Johnson è tornato sul balcone della villa con la moglie e col figlio, trasportato da una persona che probabilmente fa parte del suo team. Johnson sembra avere lo stesso hobby del suo eroe politico, Winston Churchill, che ha prodotto oltre 500 dipinti.

O ancora, l’amore per la pittura potrebbe provenire anche dalla sua defunta madre, Charlotte Johnson Wahl, che nella vita era una pittrice.