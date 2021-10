Agnes Tirop trovata morta nella sua abitazione. Arrestato l’ex marito

A dare la notizia l’Athletics Kenya. L’atleta è stata ritrovata in casa con ferite provocate da arma da taglio. Resta da chiarire cosa sia realmente successo.

L’atleta kenyana Agnes Jebet Tirop è stata trovata morta lo scorso mercoledì nella sua abitazione, nel centro di addestramento ad alta quota nel Kenya centrale. La mezzofondista, arrivata quarta alle ultime Olimpiadi di Tokyo, nel momento in cui è stata trovata aveva sul corpo delle ferite provocate da arma da taglio. Principale sospettato è l‘ex marito di Agnes Tirop. Rotich, infatti, è stato arrestato a Mombasa. Alcuni vicini di casa raccontano di aver sentito i due litigare pesantemente qualche ora prima del tragico ritrovamento.

Il cordoglio dell’Athletics Kenya

Con una nota ufficiale, l’Athletics Kenya ha dato la notizia della morte di Agnes Tirop. «Siamo sconvolti nell’apprendere la prematura scomparsa della medaglia d’oro mondiale dei 10.000m Agnes Tirop. Tirop è stata trovata morta nella sua casa ad Iten dopo essere stata, presumibilmente, pugnalata da suo marito» si legge nella comunicato diffuso. «Stiamo ancora lavorando per capire scoprire ulteriori dettagli sulla sua scomparsa» continua.

Agnes Tirop è stata descritta come «Il gioiello del Kenya», «uno dei giganti dell’atletica in più rapida ascesa sulla scena internazionale». A Settembre, la Tirop ha messo a segno un altro importante traguardo: infranto il record femminile nella 10km alla Road of Records Race in Germania, registrando un tempo di 30:01. «Preghiamo affinché Dio possa concedere forza alla famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile» concludono.