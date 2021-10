Formula 1, nel 2022 in Italia, due Gp: Monza e Imola – MeteoWeek

La Formula 1 correrà nel Bel Paese per due volte il prossimo anno. Il Consiglio Mondiale della Federazione internazionale dell’Automobile a Parigi ha approvato il Calendario della Formula 1 per il 2022 e l’Italia avrà due Gran Premi a Imola il 24 aprile ed a Monza l’11 settembre.

Un sogno che diventa realtà

“Il sogno diventa realtà. Grazie a un vero lavoro di squadra fra territorio e Governo, che ha accolto e sostenuto la proposta che avevamo presentato come Regione Emilia-Romagna, quella di un accordo pluriennale che riportasse stabilmente la Formula uno a Imola a partire dal prossimo anno e fino al 2025. Il 24 aprile 2022, se sarà davvero confermato che il Consiglio mondiale della Federazione internazionale dell’automobile ha approvato il calendario 2022, avremo quindi un Gran premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna splendido, che riporta stabilmente il circuito ‘Enzo e Dino Ferrari’ nello scenario che merita, come tantissimi appassionati in Italia e nel mondo chiedevano”. Il commento di Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna. “Sarebbe un risultato straordinario per la Motor Valley, dopo che già avevamo riportato la Formula uno a Imola dopo 14 anni. Ringrazio ancora il Governo, Aci, il Comune di Imola, Conami, i vertici del circuito e della Formula Uno: il Paese dimostra così di credere nel rilancio attraverso la capacità di innovazione e la professionalità di migliaia di imprese, lavoratrici e lavoratori che permettono alla nostra regione e al Paese di imporsi sui mercati internazionali”, ha aggiunto.

Di Maio: Italia, unico Paese con due gran premi

“Adesso è ufficiale, il Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sarà nel cartellone ufficiale della Formula 1 anche nella prossima stagione. È stato siglato un accordo fino al 2025. L’Italia è l’unico Paese ad avere due gran premi di F1: Monza e, appunto, Imola, un gran premio prestigioso per tutta l’Italia, volano per il turismo e per tutto il nostro Made in Italy”.

Lo ha scritto in un post Luigi Di Maio su Facebook. “Un lavoro di squadra, per il quale ringrazio i ministri Giovannini e Franco e il presidente Bonaccini, che ha visto un importante impegno finanziario della Farnesina, come sempre in prima linea per valorizzare il brand Italia”.