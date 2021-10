Medici senza frontiere: in Siria raddoppio dei casi, sistema sanitario in crisi

Ondata Covid mai registrata, sistema sanitario in crisi. C’è scarsità di rifornimenti, mancano ossigeno e anche tamponi

Il nordovest della Siria è interessato da un’ondata mai registrata di Coronavirus e il sistema sanitario è in crisi. C’è grande scarsità di rifornimenti di ossigeno e di tamponi per diagnosticare la malattia. È quanto ha denunciato Medici Senza Frontiere, secondo cui il sistema sanitario siriano non sostiene più questa situazione, mentre nel nordest il virus dilaga destando grande preoccupazione.

Solo lo scorso mese, i casi appurati di Covid nel nordovest erano 73mila, mentre a fine agosto erano 39mila. Un raddoppio preoccupante. «In questa seconda ondata è stato raggiunto un picco di 1.500 casi al giorno, mentre nelle ondate precedenti non si sono mai superati i 600 casi giornalieri», spiega Francisco Otero y Villar, a capo della missione di Medici Senza Frontiere in Siria.

«Nelle strutture che gestiamo e supportiamo vediamo con i nostri occhi la portata di questa nuova ondata: ci sono lunghe code di pazienti che hanno un disperato bisogno di ossigeno o di cure intensive, perché non ci sono più letti o ventilatori a disposizione, e quindi il tasso di mortalità è più alto rispetto alle scorse ondate», prosegue Villar nella spiegazione, «Ad Afrin, il 44% dei pazienti attualmente ammessi in un centro supportato da Msf ha un’età compresa tra i 16 e i 40 anni. Questo significa che anche chi prima credeva di essere relativamente al sicuro, ora sta contraendo il virus in forma grave».

«Per rispondere a questa nuova ondata di Covid-19, Msf collabora con un’organizzazione locale e assiste i casi sospetti o confermati nei centri di trattamento di Hassakeh e Raqqa», dice Hanna Majanen, responsabile emergenze mediche Siria per Msf. «Abbiamo sempre più bisogno di ossigeno e se i numeri aumenteranno o continueranno a questo ritmo, temiamo di non poter soddisfare le necessità di tutti i pazienti».

Il sistema sanitario del nord della Siria aveva già delle forti carenze prima dell’emergenza Covid e poteva contare solo sugli aiuti umanitari, ma ora le strutture non sono più in gradi di reggere questa nuova ondata così forte.

Ecco perché Medici Senza Frontiere chiede di sostenere gli operatori sanitari fornendo tutto l’occorrente per diagnosticare il Covid, l’ossigeno e gli strumenti necessari a far crescere la capienza degli ospedali, nonché estendere la copertura vaccinale.