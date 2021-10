Green Pass, Cgia: lunedì 2 mln di lavoratori rimarranno a casa

2 milioni i lavoratori questi i numeri di coloro che rimarranno coinvolti nella regolamentazione dettata dal Green Pass.

Non potranno recarsi al lavoro, non potranno andare in fabbrica o in ufficio perché impossibilitati a farsi il tampone per poter ottenere il Green Pass. Le farmacie e le strutture adibite dedicate a questo servizio, non sono in grado di effettuare giornalmente un numero di test sufficienti per poter coprire la domanda. Dunque i lavoratori coinvolti, loro malgrado, dovranno rimanere a casa non retribuiti.

Questa è la denuncia che giunge all’Ufficio studi della Cgia di Mestre. Sarebbero 3 milioni, secondo le stime del Governo, i lavoratori italiani sprovvisti di certificato verde, il 13% circa degli occupati del nostro Paese. Queste persone, entro la fine dell’anno, dovranno effettuare ogni due giorni il tampone per poter ottenere il Green pass. Al momento però l’offerta non è in grado di coprire la domanda. Ieri, ad esempio, il numero di tamponi realizzati in Italia è stato di poco superiore a 506 mila. Anche volendo ipotizzare un aumento dell’attività in farmacia e nelle strutture adibite, dopo domani il numero complessivo potrebbe salire fino a 700 mila.

LEGGI ANCHE > Altri tre operai morti sul luogo di lavoro, in Italia le morti bianche sono ormai una tragedia sociale

Se a questo numero aggiungiamo le oltre 300 mila persone che per ragioni di salute non sono obbligate al possesso della certificazione, rimarrebbero, secondo quanto calcolato dalla Cgia, circa 2 milioni di lavoratori senza il pass.