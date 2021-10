“Merita ammirazione”, il tweet (poi rimosso) di Vittorio Feltri sugli stupri di cui è accusato Genovese

Ha scatenato un’ondata di rabbia e indignazione sul web, una battuta di Vittorio Feltri sul caso genovese, al punto che l’ex giornalista è stato costretta a rimuoverla.

Che Vittorio Feltri ami visceralmente quell’ironia che scuote, spesso in negativo, il lettore non è certo un mistero. D’altronde, è anche per questo che al termine di una carriera lunghissima, ha deciso di dimettersi dall’ordine dei giornalisti, dopo anni di critiche ricevute in merito al suo linguaggio scandalistico, accusato più volte di fomentare l’odio sociale. Ma il fondatore di Libero non ha mai mostrato nessuna intenzione di rinunciare alle sue provocazioni, anche se stavolta, il suo nuovo ruolo pubblico lo ha costretto a una retromarcia storica, quantomeno per chi si si è sempre vantato di essere una penna, un’opinione fuori dal cuore, più indipendente e libera di altri. Questo il tweet che in pochissimo tempo ha scatenata un’onda di indignazione profonda sul web, che non accenna per il momento a placarsi:

“Siamo d’accordo bisogna condannare Genovese se ha stuprato. Però un pizzico di ammirazione egli lo merita: ha scopato una ragazza per 20 ore. Il mio record è 6 minuti”

Il riferimento è alle accuse di stupro che pendono attualmente contro l’imprenditore italiano Alberto Genovese, a seguito della denuncia dello scorso anno di una ragazza che ha raccontato di essere stata drogata e stuprata dall’uomo. Una vicenda torbida, anche perchè esistono delle prove e dei filmati in mano alla procura su cosa sia successo quella notte. Prove che rendono la posizione di Genovese molto controversa, per quanto valga la presunzione di innocenza fino a quando non vi è una sentenza a stabilire cosa sia successo e quali siano le responsabilità. La battuta di Feltri ha scatenato un mare di polemiche, da di chi non accetta che un dramma del genere possa essere ridicolizzato in questi termini. Non si può provare simpatia per gli stupratori nemmeno per scherzo, e da qui è nata la shitstorm sui social nei confronti di Feltri, che da pochi giorni è stato eletto consigliere comunale di Milano, la città in cui ha sempre vissuto.

E probabilmente, è a causa di questo suo nuovo ruolo pubblico che l’ex giornalista ha deciso di fare dietrofront, forse anche consapevole di aver calcato la mano questa volta su un tema troppo sensibile.

“Il suo umorismo fa pena. Se fosse stata sua figlia si divertirebbe lo stesso, a fare questa sagace battuta?”

Questa una delle risposte raccolte sui social che ben sintetizzano quanto poco sia stata apprezzata la sua battuta. Una battuta che occorre dirlo, va molto oltre la semplice provocazioni e il cattivo gusto.