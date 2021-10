Muore 13enne colpito da un proiettile vagante: stava giocando con l’iPad nella sua camera

Un ragazzino di 13 anni, stava giocando nella sua cameretta con l’iPad quando è stato raggiunto da un proiettile, esploso da un’auto in corsa, che ha attraversato la finestra e l’ha colpito, uccidendolo.

L’episodio è accaduto a Tuscaloosa, in Alabama, negli Stati Uniti. Una morte che ha sconvolto l’intera nazione: «È un omicidio insensato, vediamo sempre adulti uccisi ed è terribile, ma quando la vittima è un ragazzino è tutto un altro livello», ha dichiarato il capo della polizia locale Brent Blankley. All’esterno dell’abitazione, ha spiegato, sono sati ritrovati molti altri proiettili.

Probabilmente, la casa del 13enne non era l’obiettivo della sparatoria, questo è quanto concluso al momento dalle forze dell’ordine che stanno indagando per rintracciare i sospettati: «Stiamo cercando di localizzare alcuni veicoli, i nostri investigatori stanno lavorando senza sosta per individuare veicoli e sospetti», ha spiegato il capitano Marty Sellers ad una televisione locale.