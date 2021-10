Frane e inondazioni in India, almeno 35 morti nello stato di Kerala

Almeno 35 persone sono morte in frane e inondazioni in India innescate da forti piogge nello stato meridionale di Kerala. I soccorritori stanno cercando sopravvissuti tra i detriti fangosi mentre i militari trasportano in forniture di emergenza.

Almeno 22 persone sono morte in due frane nei distretti di Kottayam e Idukki che hanno spazzato via diverse case e sepolto altre nel fango. Le cause di tali eventi vanno ricercate nelle forti piogge di sabato. Il corpo di un bambino di sette anni è stato tirato fuori dalle macerie nel sito della frana a Kottayam alla fine di domenica. I soccorritori stanno ancora cercando tra le macerie i dispersi, ha riferito il giornale locale Malayalam Manorama. Sono noti diversi casi di annegamento e di persone travolte dalle acque alluvionali. Le immagini drammatiche della televisione locale hanno mostrato una casa a due piani che cadeva in un fiume in piena. Strade e ponti sono distrutti nelle aree colpite, quasi tutti gli alberi sradicati.

Diverse dighe risultano piene a livelli di pericolo nello stato di Kerala che è anche una popolare destinazione turistica. I residenti si trovano tagliati fuori nelle zone costiere per via delle piogge che hanno fatto alzare il livello dei fiumi e allagato le strade. Lo stato sta evacuando migliaia di persone e ha allestito almeno 100 campi di soccorso, ha detto il primo ministro del Kerala Pinarayi Vijayan. L’esercito, la marina e l’aeronautica stanno assistendo alle operazioni di soccorso e salvataggio. I funzionari, però, non riescono a dire quante persone mancano all’appello.

Frane e inondazioni in India, una grave situazione metereologica

“Era il mio sostentamento. Tutto è andato”, ha detto un uomo sconvolto al canale di notizie del Kerala Manorama TV nella città di Koottickal, Kottayam. “La collina si è staccata vicino a noi. Ci sono stati molti danni e perdite. La casa non c’è più. I bambini se ne sono andati”, ha aggiunto una donna di Koottickal. Il primo ministro Narendra Modi ha twittato le sue condoglianze e ha detto che le autorità stanno lavorando per aiutare le vittime del diluvio.

Il Dipartimento meteorologico dell’India ha detto che le forti piogge sono provocate da un’area di bassa pressione sul Mar Arabico sud-orientale e sul Kerala. Hanno avvertito la possibilità di almeno tre giorni di precipitazioni molto pesanti da mercoledì, sollevando timori di ulteriori inondazioni.

Leggi anche: Ballerini italiani Riad, in 3 muoiono in un incidente nel deserto

Nell’India del nord, regioni himalayane come Uttarakhand e Himachal Pradesh, si prevedono per “pioggia molto forte” nei due o tre giorni prossimi. Il problema meteorologico settentrionale sarebbe causato da un’area di bassa pressione sull’Afghanistan e i suoi dintorni che interagisce con forti venti dal Golfo del Bengala. Nel 2018, quasi 500 persone sono morte in Kerala quando si è verificata una delle peggiori inondazioni che hanno colpito lo stato in un secolo.