Ballerini italiani Riad, in 3 muoiono in un incidente nel deserto

Tre ballerini italiani a Riad sono morti in un incidente stradale durante un’escursione nel deserto.

I tre ballerini italiani a Riad sono precipitati con il fuoristrada in una scarpata, insieme a due sauditi che li accompagnavano. Il tragico evento si è verificato durante la giornata di riposo della loro trasferta per l’inaugurazione di un teatro. Le vittime sono il 33enne Antonio Caggianelli di Bisceglie, il 28enne Nicolas Esposto di San Giovani Gemini, nell’Agrigentino, e il 32enne Giampiero Giarri di Roma. Sono tre, invece, i feriti gravi che sono trasportati in ospedale, uno dei quali in prognosi riservata, un secondo invece avrebbe riportato diverse fratture.

Approfittando del giorno libero, 10 giovani ballerini italiani avevano deciso di partecipare a una gita nel deserto in cui erano scortati da guide locali. Non sono chiari i motivi dell’incidente in cui una delle jeep è finita rovinosamente in una scarpata. I corpi delle vittime sono stati recuperati con un elicottero e nella mattina di domenica c’è stato il riconoscimento delle salme. Le stesse dovrebbero essere rimpatriate nei prossimi giorni. I ballerini deceduti erano noti nell’ambiente per il talento artistico. Immediato il cordoglio del mondo della danza.

Il pugliese Caggianelli, che era anche coreografo, aveva partecipato all’ultima edizione della Notte della Taranta. Esposto, invece, aveva fatto diverse apparizioni in corpi di ballo in tv. “Antonio Caggianelli era l’artista in quella che possiamo definire una famiglia normale”, ha raccontato all’AGI il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “I genitori lo avevano sempre appoggiato nella realizzazione dei suoi sogni e ormai Antonio era affermato a livello nazionale, tanto da pensare di trasferirsi fuori”. Antonio, che oltre ai genitori lascia una sorella e due fratelli, aveva parlato del tour in Arabia Saudita questa estate durante una manifestazione.