Ritrovata morta tra i boschi, il fratello confessa l’omicidio

Era stata ritrovata morta nella giornata di ieri dopo che il fidanzato ne aveva denunciato la scomparsa. E adesso, il fratello di 22 anni ha confessato l’omicidio

Arriva a un punto di svolta il caso della sparizione di Lucrezia Prima, una donna di 37 anni residente a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, ritrovata morta nella giornata di ieri.

Trovata morta vicino Nicolosi, l’allarme dato dal fidanzato

L’allarme era stato lanciato dal suo compagno. Si sarebbe trattato di un omicidio, e gli inquirenti sembrano aver già raccolto la confessione del fratello di 22 anni, che avrebbe inoltre portato le forze dell’ordine sul luogo del delitto, tra i boschi dell’Etna vicino Nicolosi. Una confessione data in lacrime, in cui si è giustificato con frasi atte a sottolineare quanto la donna fosse un peso per la famiglia, e avesse anche dei disturbi psicologici non confermati però dal resto della famiglia. Questo weekend i genitori erano andati in vacanza in una zona vicino alla Calabria e i due erano rimasti soli. Non è chiaro che tipo di pensieri abbiano colpito in quel momento il ragazzo, studente universitario e descritto da chi lo conosceva come una persona tranquilla. E poi naturalmente, spetta agli inquirenti adesso cercare di ricostruire la dinamica dell’aggressione che ha portato alla morte di Lucrezia. Bisognerà verificare il racconto fornito dal fratello, e capire in primo luogo se è davvero nelle zone di san Giovanni La Punta che ha consumato il suo omicidio.

Leggi anche: Stupra una donna con problemi psichici, condannato 84enne

Leggi anche: Uccisa a 15 anni con un colpo di pistola, il padre confessa: è stato il fratello più piccolo

Non è chiaro ad esempio, come avrebbe fatto a trasportare il corpo fino alle zone di Nicolosi in cui Lucrezia è stata poi ritrovata, La donna inoltre è stata uccisa con numerose coltellate al petto, una furia omicida che non può che far riflettere. L’ipotesi inoltre è che il fratello, subito dopo aver ucciso la sorella, abbia tentato di inquinare le prove per nascondere la sua colpevolezza.