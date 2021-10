Uccisa a 15 anni con un colpo di pistola, il padre confessa: è stato il fratello più piccolo

Gli inquirenti hanno raccolto la confessione del padre al termine di un lungo interrogatorio: sarebbe stato il fratellino di 13 anni a premere accidentalmente il grilletto contro la sorella



Alla fine, l’interrogatorio condotto dagli inquirenti nella notte ha permesso di far emergere quella che si è rivelata una verità drammatica.

Il padre era accusato di aver ucciso la figlia di 15 anni nel bresciano e stanotte le forze dell’ordine lo hanno sottoposto a un lungo interrogatorio per ricostruire la dinamica dei fatti. La ragazzina è morta per un colpo di fucile sparato accidentalmente, mentre il padre era intento a mostrarlo, a lei e al fratello minore di 13 anni. Si sarebbe dunque trattato di una tragico incidente, e il ragazzino avrebbe fatto fuoco senza volerlo mentre maneggiava il fucile.

Il tredicenne, proprio per la sua età, non è imputabile di alcun reato mentre il padre è attualmente indagato per omessa custodia di anni, e per aver lasciato un’arma da fuoco in mano a un minorenne.