Guida contromano e pubblica il video su Instagram. Patente ritirata

Manovra folle in automobile. Poi pubblica il video sul suo profilo social, filmato dalla fidanzato. Patente ritirata e 400 euro di multa

Patente ritirata e multa di 450 euro per un 28enne che ha pubblicato su Instagram un video in cui si lancia su un tratto di strada provinale in contromano e a velocità folle. Il video è stato visionato, oltre che dai suoi follower, anche dai carabinieri di Grumello del Monte, in provincia di Bergamo.

Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi, l’uomo guidava la sua Volkswagen nella strada provinale 91 con la sua fidanzata seduta nel sedile del passeggero che ha ripreso la scena per poi pubblicarla nelle stories del social. A notare quel filmato, però, non c’erano solo i follower della ragazza, ma anche i carabinieri del posto, che sono riusciti a identificare e sanzionare l’uomo.