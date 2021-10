Mura il corpo della madre defunta nell’armadio e percepisce per 2 anni la sua pensione da 1700 euro

L’uomo, 50 anni, aveva occultato la salma della madre nell’armadio della stanza da letto. A segnalare il fatto, la convivente dell’uomo

Un uomo di 50 anni ha organizzato un piano per continuare a incassare la pensione della madre morta e si è beccato una denuncia dai carabinieri. L’uomo ha avvolta la salma della donna in sacchi di plastica, poi li ha coperti con argilla e legno. Poi ha murato il corpo nell’armadio della stanza da letto. Il suo scopo era continuare a percepire la pensione da 1.700 euro della madre. È successo a Buccinasco (Milano).

I carabinieri hanno scoperto l’accaduto sabato 16 ottobre. Era infatti giunta una strana segnalazione alla stazione dei carabinieri in provincia di Pavia. Una donna, convivente del 50enne di Milano, incensurato, si era recata dai militari dicendo: «C’è un cadavere in casa nostra». Ma la salma, in verità, si trovava in casa dal 2019.

La madre dell’uomo, 80 anni, è morta di morte naturale due anni fa, o almeno è quanto ha raccontato il 50enne. I carabinieri indagheranno ulteriormente sull’accaduto. Il 50enne ha messo il corpo della madre in un sarcofago di plastica e terra e lo ha occultato nella sua stanza da letto pochi giorni dopo la sua morte. Intanto si sono disposti ulteriori esami sul corpo da parte dei medici legali, al termine dei quali la salma verrà trasferita per l’autopsia.

La casa è ora sottoposta a sequestro così come i conti correnti dell’uomo. L’uomo è denunciato in stato di libertà per occultamento di cadavere e truffa aggravata nei confronti dello Stato.