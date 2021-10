Russia: nuovo record di contagi e morti. Molto male la campagna vaccinale

Solo un terzo della popolazione adulta in Russia è vaccinato, intanto ogni giorno si registrano quasi mille morti per Covid

Il Covid in Russia corre a ritmi spaventosi, solo nelle ultime 24 ore sono stati registrati nel Paese 34.325 contagi e 998 morti, ancora una volta in aumento rispetto al giorno precedente. Intanto il Governo guidato da Vladimir Putin ha scelto una nuova task force che monitori l’andamento della pandemia.

Male la campagna vaccinale, attualmente hanno ricevuto una prima dose di vaccino circa un terzo degli adulti, più precisamente il 35,17 per cento dei cittadini che è stato inoculato con Sputnik, il vaccino di creazione e produzione russa che però non ha mai superato le severe verifiche dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali.

La popolazione è diffidente nei confronti del vaccino non tanto per questioni di sfiducia nei confronti della medicina, ma causa della propaganda del governo sulle “grandiose” qualità del prodotto. Intanto la campagna di vaccinazione nel Paese procede a rilento, le restrizioni sono quasi inesistenti e non è stato adottato alcun tipo di pass sanitario.