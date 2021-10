Scoperti nuovi “furbetti” del Reddito, dovranno restituire 35mila euro

Ennesimo caso di percettori di Reddito di Cittadinanza senza averne diritto. Si tratta di persone, il caso nel palermitano

Scoperti ancora una volta percettori del Reddito di Cittadinanza “furbetti”. E’ accaduto a Carini, vicino Palermo, dove la Guardia di Finanza, in collaborazione con l’Inps, ha individuato tre persone che illecitamente ricevevano il sussidio pur non avendone diritto.

LEGGI ANCHE: Si sente male in campo, muore in ospedale 32enne giocatore di basket



Si tratta del titolare di un contratto di locazione immobiliare, un altro che non aveva il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni poiché soggetto straniero ed un altro ancora che risultava rientrato dall’estero da meno di due anni. Le carte del RdC sono state sottoposte al sequestro e il beneficio revocato. Non solo, i tre sono ora obbligati a restituire la somma finora percepita illecitamente, ovvero circa 35mila euro.