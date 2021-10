Vaia su contagi: «Curva in discesa per merito di vaccino e green pass»

«Abbiamo una quarantina di ricoveri Covid in area medica e 7 in intensiva. L’anno scorso erano il doppio e i dati in crescita». Così il direttore dello Spallanzani

In un colloquio con Il Giornale, il direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ha parlato della situazione contagi nel nostro Paese. «Abbiamo una quarantina di ricoveri Covid in area medica e 7 in intensiva. L’anno scorso erano il doppio e i dati erano in crescita mentre ora la curva vira decisamente in discesa. E i malati Covid in intensiva sono qui da mesi», ha detto.

Per Vaia il merito è da attribuire «al vaccino, alla scienza. Il green pass è stato ingiustamente e impropriamente visto come una coercizione. Non è così: il pass è uno strumento utile, una misura di salvaguardia. Stiamo uscendo dall’epidemia grazie da un lato alla scienza che ha messo a punto vaccini efficaci in tempi strettissimi e dall’altro ai milioni di italiani che si sono vaccinati perché hanno capito che questa è l’unica via per fermare il virus. Anche gli studi più recenti dimostrano come i vaccinati possono trasmettere il Covid ma hanno una carica virale talmente bassa che in ogni caso non ci si ammala».

«Tutti i cittadini hanno diritto di protestare in modo civile per difendere le proprie idee», afferma Vaia in riferimento a coloro che manifestano contro green pass e vaccino. «Ma il fatto che tu non vuoi vaccinarti non può ricadere in modo negativo sugli altri. Io sono vaccinato ed ho diritto di andare al cinema, allo stadio o a teatro con la certezza che chi sta vicino a me è protetto nello stesso modo. La libertà di non vaccinarsi non può mettere a repentaglio la salute degli altri».

Leggi anche:—>Si sente male in campo, muore in ospedale 32enne giocatore di basket

Quanto all’idea di vaccinare il 90% della popolazione, il direttore dello Spallanzani precisa: «Certo, l’ideale sarebbe il 100% ma ritengo non si debba rincorrere un numero magico, ricadendo nell’ansia e nella paura. Credo che l’Italia abbia indicato quale deve essere la strada da seguire: gradualità, aperture progressive, cautela. Teniamo ancora la mascherina quando siamo al chiuso con persone che non conosciamo, manteniamo se necessario il distanziamento.

Leggi anche:—>Kuwait, enorme incendio in una raffineria di petrolio

Aprire tutto senza limiti è un errore e basta guardare all’Inghilterra per capire che la chiave della ripartenza è la gradualità. Altrimenti si torna indietro come nel gioco dell’oca. Giusta la terza dose per i fragili. Ma dobbiamo sostenere l’alternativa per chi non risponde al vaccino ovvero gli anticorpi monoclonali messi a punto dallo Spallanzani insieme con il team di Rino Rappuoli», chiosa.