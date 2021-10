Si sporge durante un’escursione per un selfie: 29enne precipita e muore

Un uomo si è sporto durante un’escursione per scattare un selfie: a 29 anni precipita da un dirupo e muore.

Un uomo di 29 anni, Andrea Cimbali, è morto durante un’escursione nel comprensorio del Corno alle Scale, sull’Appenino tosco-emiliano. Il giovane sarebbe precipitato dopo essersi sporto per scattare una foto.

Si sporge per scattare un selfie e precipita: Andrea Cimbali muore a 29 anni

Lo ha riferito ai soccorritori l’amico che era con lui durante l’escursione di trekking e ha allertato immediatamente il 118. I due erano partiti in mattinata per giungere in cima alla montagna sul sentiero Cai 337, classificato per escursionisti esperti.

Leggi anche -> Addio ad Angelo Licheri, l’uomo che cercò di salvare il piccolo Alfredino

I due amici avevano già percorso diversa strada quando, arrivati a quota 1.850, Andrea si è sporto per fare una foto ed è caduto, precipitando per 200 metri. La telefonata dell’amico al 118 è arrivata alle 13.30. Sul posto è stata inviata la squadra del Soccorso alpino e speleologico stazione Corno alle Scale, che si trovava già in prossimità del Croce del Corno.

Leggi anche -> Francesco Giorgino, avete mai visto la moglie del giornalista del Tg1? Ecco di chi si tratta

In pochi minuti, i tecnici hanno raggiunto il luogo dell’incidente, ma il 29enne era già incosciente e privo di polso. A nulla sono valse le manovre di rianimazione cardio polmonare, effettuate fino all’arrivo dell’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano, dotato di verricello con a bordo un tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Il medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso del ragazzo. Il corpo è stato recuperato col verricello e trasportato nella zona della Polle.

Grande dolore a Imola, città dove il giovane era molto conosciuto. Domenica pomeriggio, in occasione della sfida della sua squadra del cuore, l’Andrea Costa Imola, i suoi amici gli hanno reso omaggio esponendo uno striscione con una dedica.