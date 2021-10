Green pass, Puzzer fonda Coordinamento 15 ottobre: nelle piazze di tutta Italia

Il leader della protesta Puzzer ha fondato il Coordinamento 15 ottobre, sabato scenderanno nelle piazze di tutta Italia coloro contro l’obbligo di Green pass.

Il leader della protesta triestina, Stefano Puzzer, dopo le dimissioni dal Comitato lavoratori portuali, ha fondato il Coordinamento 15 ottobre e ha invitato cittadini, associazioni e movimenti a scendere pacificamente nelle piazze di tutta Italia contro il green pass obbligatorio per lavorare.

Puzzer, manifestazioni in tutta Italia sabato 23 settembre contro il Green pass obbligatorio

Il Comitato lavoratori portuali, oltre a Stefano Puzzer, è composto da Dario Giacomini, Eva Genzo, Roberto Perga e Matteo Schiavon. “Il coordinamento invita tutti i cittadini, le associazioni ed i movimenti, senza distinzione di categoria, a riconoscersi in questa battaglia democratica per la libertà contro il green pass e l’obbligo vaccinale e a sostenere con i propri membri il coordinamento 15 ottobre”, così si legge in una nota del comitato.

Il Comitato sollecita tutte le piazza d’Italia a manifestare pacificamente “affinché si senta forte la voce delle nostre richieste contro la profonda la divisione sociale che questi provvedimenti normativi e la loro applicazione hanno innescato. Auspichiamo che l’incontro di sabato con i rappresentanti del Governo vada al cuore del problema”.

“Per la giornata di sabato 23 invitiamo tutti gli italiani ad animare pacificamente e serenamente le proprie piazze dotandole di maxischermi dove saranno trasmessi gli esiti della riunione tra il Coordinamento 15 ottobre e i rappresentanti del Governo. Nel frattempo invitiamo tutte le persone che credono nella causa a manifestare nelle proprie città. Chi è già in viaggio sarà il benvenuto a Trieste fermo restando che allo stato attuale non siamo in grado di garantire supporto logistico per la notte di oggi e le notti future. Ci vediamo sabato nelle Vostre piazze!!!”, così si conclude la nota del Comitato.